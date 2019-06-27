Орловчан опять предупреждают о шторме

По данным орловских метеорологов, 27 июня до 21.00 на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: местами сильные дожди, усиление скорости ветра при грозах до 20 м/с.

Есть вероятность происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев, ограничениями при проведении высотных работ, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, нарушениями в работе системы ЖКХ (ТЭК) и дорожно-коммунальных служб.