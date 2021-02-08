8 февраля 2021



Орловчан предупредили о лже-сотрудниках МЧС

ГУ МЧС сообщает: участились случаи мошенничества, когда неизвестные лица представляются сотрудниками МЧС и предлагают выполнить за денежное вознаграждение работы по обеспечению пожарной безопасности.

Мошенники проникают в дома под предлогом проверки печного отопления, электропроводки, вентиляции. Проведя беглый «осмотр», эти люди предлагают установить автономные пожарные извещатели и газоанализаторы, провести иные работы по цене, которая в несколько раз превышает рыночную. А в случае отказа грозят штрафами.

Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками МЧС, – не верьте, перед вами мошенники!

Сотрудники МЧС России не оказывают платные услуги населению и организациям. Они не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления.

Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении профилактических рейдов обязаны быть одетыми в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию, а также инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание. В ходе обследования противопожарного состояния жилого дома инспектор инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности, указывает на выявленные недостатки, если таковые имеются.

Будьте бдительны! При выявлении подобных фактов сообщайте соответствующую информацию в полицию по телефонам: 02, 102 и по телефону доверия Главного управления МЧС России по Орловской области: 8 (4862) 76-17-78.

 

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Опубликовано 08 Фев 2021 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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