Орловчан предупредили о возможных обморожениях

Длительное пребывание на морозе, особенно при высокой влажности и сильном ветре, чревато обморожениями.

Избежать опасности могут следующие правила:

— по возможности, кроме хлопчатобумажных, надевайте и шерстяные носки — шерстяные материалы впитывают влагу, оставляя кожу сухой;

— не принимайте алкоголь и психотропные вещества — создается иллюзия тепла, замедляются реакции, снижается концентрация;

— старайтесь не курить на морозе, так как во время курения происходит спазм сосудов, уменьшается приток крови к конечностям;

-перед выходом на улицу смазывайте оставшиеся участки тела жирным кремом, в составе которого нет воды;

— избегайте контакта кожи с металлом на улице.

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла призывает жителей не оставаться равнодушными. Если заметили замерзающего на улице человека — окажите ему помощь, вызовите скорую помощь. Если есть транспортное средство, помогите пострадавшему добраться до поликлиники. Вы можете спасти чью-то жизнь!

Доставить пострадавшего можно в круглосуточные травмпункты по следующим адресам:

в Советском и Заводском районах города Орла — Больница скорой медицинской помощи им. Семашко

тел.: 41-00-50 (приемное отделение), 41-01-88 (травмпункт),

адрес: ул. Матвеева, 9;

тел.: 41-00-50 (приемное отделение), 41-01-88 (травмпункт), адрес: ул. Матвеева, 9; в Северном и Железнодорожном районах города Орла — Городская больница им. С.П. Боткина

тел.: 44-56-15 (травмпункт),

адрес: ул. Раздольная, 57.

Если перед вами человек без определенного места жительства, его необходимо отправить в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий по адресу: ул. Нормандия-Неман, 22, тел. 75-16-60.

Если нет возможности доставить пострадавшего туда, где ему окажут помощь, звоните по телефонам:

— Единая служба спасения – 101 (мобильный — 112);

— скорая медицинская помощь — 103 (мобильный – 113);

— оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы города Орла – 43-37-35, 43-22-12,76-40-93;

— отдел по делам ГО и ЧС администрации города Орла — 43-31-05.