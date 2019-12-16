Орловчан предупредили об опасности некачественной пиротехники

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах, либо других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Реализация пиротехнических изделий запрещается в магазинах, расположенных в жилых зданиях, объектах транспортной инфраструктуры; лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, напоминает ГУ МЧС по Орловской области. Большое количество несчастных случаев, связанных с применением пиротехники, происходит именно из-за некачественной продукции, констатируют специалисты.

Каждое пиротехническое изделие обязательно должно быть с сертификатом, с подробной инструкцией на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием, адреса или телефона производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

В свободной продаже находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо иметь лицензию на данный вид деятельности.

Для контроля за обеспечением пожарной безопасности организована работа телефона «горячей линии» Главного управления МЧС России по Орловской области и мониторинг обращений граждан по фактам использования пиротехнических изделий по номеру: 8 (4862) 76-29-05.