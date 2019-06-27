27 июня 2019



Орловчан предупреждают о новом виде мошенничества

В Орле полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении гражданина 1998 года рождения.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в ОП №1 (по Железнодорожному району) обратился гражданин, который пострадал от мошеннических действий незнакомца.

Молодой человек рассказал, что воспользовался банкоматом в здании торгового центра, к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. Мужчине якобы нужны были крупные купюры, а он располагал только мелкими. Злоумышленник попросил молодого человека снять в банкомате 30 тысяч рублей пятитысячными, что тот и сделал. Незнакомец «разменял» деньги, после чего скрылся.

Молодой человек пересчитал деньги и выяснил, что злоумышленник отдал ему только 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, устанавливается личность подозреваемого.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: при общении с незнакомыми людьми проявляйте осторожность, особенно если дело касается ваших денежных средств или имущества.

 

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Опубликовано 27 Июн 2019 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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