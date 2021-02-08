8 февраля 2021



Орловчан предупреждают о сильных морозах

ГУ МЧС предупреждает: аномальные холода будут стоять на Орловщине вплоть до 11 февраля.

По прогнозам метеорологов, значение среднесуточной многолетней температуры воздуха в эти дни составит 16-19 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7,0-10,2 градуса.

С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров, поэтому следует быть особенно внимательными при эксплуатации электрических приборов.

Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.

 

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Опубликовано 08 Фев 2021 в 10:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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