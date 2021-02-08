Орловчан предупреждают о сильных морозах
ГУ МЧС предупреждает: аномальные холода будут стоять на Орловщине вплоть до 11 февраля.
По прогнозам метеорологов, значение среднесуточной многолетней температуры воздуха в эти дни составит 16-19 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7,0-10,2 градуса.
С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров, поэтому следует быть особенно внимательными при эксплуатации электрических приборов.
Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.