Орловчан предупреждают о сильных морозах

ГУ МЧС предупреждает: аномальные холода будут стоять на Орловщине вплоть до 11 февраля.

По прогнозам метеорологов, значение среднесуточной многолетней температуры воздуха в эти дни составит 16-19 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7,0-10,2 градуса.

С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров, поэтому следует быть особенно внимательными при эксплуатации электрических приборов.

Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения.