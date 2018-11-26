Орловчан предупреждают об опасности тонкого льда

С сегодняшнего дня сотрудники управления по безопасности администрации города Орла и представители регионального ГУ МЧС совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам начали патрулировать прибрежные территории Оки и Орлика, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В ходе рейда были проинструктированы 42 человека, пресечена одна попытка выхода на неокрепший лед.

Управление по безопасности напоминает жителям и гостям города о правилах поведения на водных объектах в зимний период, об опасности тонкого льда. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, следует немедленно звонить в Службу спасения 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла: 43-22-12.