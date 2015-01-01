Орловчан приглашают к участию в экологическом медиафестивале

Международный медиафестиваль детского и молодежного творчества «Мы Здесь!» посвящен Году экологии в России.
Его организаторами являются Союз городов воинской славы России, Российское военно-историческое общество, Центр студенческих инициатив «Северо-Запад».
К участию в медиафестивале приглашаются жители от 5 до 35 лет. Конкурсные работы принимаются до 7 августа.
Победители будут определяться в нескольких номинациях: «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучшая социальная реклама», «Лучшая песня», «Лучший документальный фильм о Городе Воинской славы».
Итоговый медиапоказ лучших конкурсных работ состоится в Санкт-Петербурге после определения победителей конкурса.
Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте: media-fest.ru, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 27 Мар 2017 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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