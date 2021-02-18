18 февраля 2021



Орловчан приглашают к участию в конкурсе ретро-фотографий (12+)

Администрация Орла проводит конкурс старых фотографий «История города Орла в женских лицах».

На конкурс поступило уже около двадцати снимков.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, на одной из фотографий 1950-х годов запечатлены молодые сотрудницы ОТК завода «Трансмаш». Есть и коллективные фотографии. Героиней одной из них стала Клавдия Ивановна Гришина 1923 года рождения. Она добровольно ушла на фронт в 18 лет, была связисткой, зенитчицей и медсестрой.

Приём ретро-фотографий на конкурс «История города Орла в женских лицах» продолжается. Сбор продлится ещё две недели.

Чёрно-белые снимки можно приносить в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла по адресу: ул. Ленина, 23, каб. 2 или пересылать по электронной почте polina9191@mail.ru.

К фотографиям желательно приложить сопроводительные письма.

Лучшие фотографии будут представлены в экспозиции в фойе администрации Орла с 26 февраля.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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