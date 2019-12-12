Орловчан приглашают на «Хоровод талантов» (6+)

15 декабря в 14.00 в концертном зале Областного центра народного творчества (переулок Карачевский, 6) пройдет концерт-капустник «Хоровод талантов».

На сцене выступят русский народный Хор им А. Крепких и ансамбль народных инструментов, клуб авторской песни, участники танцевального проекта «Калейдоскоп», студия спортивно-бального танца «Жемчужина», фольклорный ансамбль «Взойди солнце», арт-группа «Ради жизни», хор ветеранов «Вдохновение», «Орловская гармония», ансамбль межнационального танца «Дикий Кавказ» и другие коллективы.