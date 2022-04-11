11 апреля 2022



Орловчан приглашают на «Краеведческий диктант» (12+)

В эту субботу, в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, жителей Орла приглашают проверить знание истории родного края и принять участие в первом областном «Краеведческом диктанте».

Начало — в 11:00.

В Орле диктант будет проходить на четырёх площадках: в Орловском краеведческом музее, Военно-историческом музее, Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина и Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Для участия в диктанте необходимо записаться на удобную площадку и прийти за 15-20 минут до начала мероприятия. При себе необходимо иметь медицинскую маску.

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с древней историей Орловского края; Орловской губернии XVIII-XIX веков; Орловского края ХХ века; Орловской области в годы Великой Отечественной войны; об Орле литературном и знаменитых людях Орловского края.

Подведение итогов диктанта и награждение победителей состоится в Международный день музеев 18 мая в Орловском краеведческом музее.

 

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Опубликовано 11 Апр 2022 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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