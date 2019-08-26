Орловчан приглашают на открытие после ремонта парка Ботаника (6+)

30 августа в 18:00 в парке культуры и отдыха «Ботаника» пройдет праздник по случаю завершения ремонтных работ в парке Ботаника.

Праздник организован Орловским областным центром народного творчества при поддержке депутата Орловского областного Совета народных депутатов Михаила Вдовина и депутата городского Совета народных депутатов Тимура Нерушева.

Гостей ждет театрализованная игровая программа для детей с участием сказочных персонажей и ростовых кукол, спортивные конкурсы, эстафеты, а также музыкальные подарки и сладкие призы.

В концертной программе примут участие театр танца «Инсайд», ансамбль танца «Дикий Кавказ» и вокальный ансамбль «Аллегро» (г. Орел), ансамбль гармонистов (Урицкий район), солистка акробатической студии п. Знаменка (Орловский район) и др.

Кульминацией праздника станет танцевальный флэш-моб с участниками и гостями праздника.