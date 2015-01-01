Орловчан приглашают на субботник в Литературный квартал

В субботу, 5 мая, всех желающих приглашают принять участие в субботнике по благоустройству историко-культурного квартала. Это территория, ограниченная улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.

Инициатор экологической акции — Юрий Грымов, советник врио губернатора области.

В рамках субботника планируется очистить территорию от прошлогодней листвы и мусора, высадить саженцы деревьев и кустарников, побелить бордюры, покосить траву, опилить аварийные деревья.

Сбор в 9.45 у здания городского отделения Красного креста (пер. Георгиевский, д. 5). Инвентарь (лопаты, грабли, мешки) предоставляются администрацией города. Участников просят принести с собой перчатки.

По информации администрации Орла.

 

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Опубликовано 03 мая 2018 в 14:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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