11 октября 2021



Орловчан приглашают на творческий вечер члена Союза литераторов России Ларисы Паниной (12+)

Мероприятие пройдет 16 октября в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина в рамках работы литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу».

Поэт и прозаик Лариса Панина является активным участником клуба «Шаг навстречу», литературного объединения «Наследие» при Союзе литераторов России, литературного объединения при Орловской областной писательской организации Союза писателей России, творческого объединения «Стихия душ», клуба «Родное Полесье им. П. И. Проскурина».

В рамках литературной встречи прозвучат лучшие стихи и песни Ларисы Паниной.

Начало мероприятия — в 15.00.

 

В орловском краеведческом музее открывается постоянная этнографическая экспозиция
Работники «Дормаша» выбивают свои зарплаты через суд
Орловских школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии
Опубликовано 11 Окт 2021 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"