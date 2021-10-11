Орловчан приглашают на творческий вечер члена Союза литераторов России Ларисы Паниной (12+)

Мероприятие пройдет 16 октября в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина в рамках работы литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу».

Поэт и прозаик Лариса Панина является активным участником клуба «Шаг навстречу», литературного объединения «Наследие» при Союзе литераторов России, литературного объединения при Орловской областной писательской организации Союза писателей России, творческого объединения «Стихия душ», клуба «Родное Полесье им. П. И. Проскурина».

В рамках литературной встречи прозвучат лучшие стихи и песни Ларисы Паниной.

Начало мероприятия — в 15.00.