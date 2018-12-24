24 декабря 2018



Орловчан приглашают поучаствовать в «Снежном патруле» (6+)

Орловский областной центр народного творчества приглашает жителей и гостей Орла на новогоднюю интерактивную программу «Снежный патруль» (6+), которая состоится 29 декабря на главной площади города (пл. Ленина). Начало — в 13.00.
Героини русских народных сказок создадут новогоднее праздничное настроение, расскажут о народных традициях и вместе с гостями праздника «слепят» Снеговика желаний из самых добрых поздравлений и веселых смайликов.
Гостей праздника ждут игры, песни и танцы.

 

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Опубликовано 24 Дек 2018 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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