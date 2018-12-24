Орловчан приглашают поучаствовать в «Снежном патруле» (6+)

Орловский областной центр народного творчества приглашает жителей и гостей Орла на новогоднюю интерактивную программу «Снежный патруль» (6+), которая состоится 29 декабря на главной площади города (пл. Ленина). Начало — в 13.00.

Героини русских народных сказок создадут новогоднее праздничное настроение, расскажут о народных традициях и вместе с гостями праздника «слепят» Снеговика желаний из самых добрых поздравлений и веселых смайликов.

Гостей праздника ждут игры, песни и танцы.