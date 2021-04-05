Орловчан приглашают поучаствовать в «Тотальном диктанте»

Мероприятие запланировано на 10 апреля. «Тотальный диктант» состоится на базе регионального учреждения-организатора − Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, информирует официальный Портал Орловской области.

Напомним, ежегодная акция проходит в форме добровольного диктанта для всех желающих. Диктант объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Уникальный текст диктанта каждый год создают известные писатели. В этом году автором текста стал Дмитрий Глуховский. Продиктует текст премьер Большого театра ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе в стенах Румянцевского читального зала Дома Пашкова.

Для участия в мероприятии обязательна предварительная регистрация по телефону 76-49-20 либо на сайте акции https://totaldict.ru/, где также представлена подробная информация о всех площадках диктанта.

Тотальный диктант начнется в 14.00.