Орловчан приглашают принять участие в акции «На работу — на велосипеде»

В пятницу, 19 мая, в Орле пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде».

Основная цель акции, которая проходит при поддержке Министерства транспорта РФ, — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

— Примите участие в акции и обменяйте утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, — призывают организаторы.

В акции примут участие более 2500 тысяч человек из 90 городов России.

Организаторы просят всех, кто хочет присоединитьсяк акции, зарегистрироваться на сайте: http://russia.bike2work.ru/.

 

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Опубликовано 18 мая 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 38

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