Орловчан пригласили на «Ночь искусств» в музее Победы (12+)

Жителей Орловской области пригласили на онлайн-программу, которую подготовил московский Музей Победы к акции «Ночь искусств». Виртуальные мероприятия пройдут на сайте (https://victorymuseum.ru/) и YouTube-канале (https://www.youtube.com/c/МузейПобеды) музея 3 ноября. Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает информационный центр «Музея Победы», гостям представят картины о войне, авторами которых являются участники Великой Отечественной. Виртуальные посетители увидят фронтовые этюды, портреты, зарисовки боевых действий Николая Обрыньбы, Ореста Верейского, Александра Богданова, Екатерины Зерновой, Константина Солнцева, Бориса Неменского и других.

В ходе акции зрители также сами смогут попробовать себя в роли художников во время онлайн -мастер-класса по живописи «Яркие краски Победы». Занятие проведет художница Ирина Краснова.

На YouTube-канале состоится видео-концерт духового оркестра студентов Академии имени Маймонида». В исполнении молодых артистов прозвучат известные военные композиции — «Темная ночь», «Смуглянка», «Прощание славянки», а также многие другие.

О том, какой вклад внесли артисты в Победу, расскажет цифровая выставка «Фронтовые бригады». В онлайн-экспозиции собрано более 90 фотографий, афиш, картин и снимков экспонатов из фондов Музея Победы. Зрителям покажут редкие кадры первой фронтовой бригады, начавшей выступления уже летом 1941 года. Посетителям представят уникальные снимки Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Сергея Лемешева, Леонида Утёсова и многих других знаменитых артистов. Подборка документов расскажет, как во время войны артисты поддерживали боевой дух советских солдат — о концертах на фронте и в госпиталях.

Гостей ждет также онлайн-кинопоказ. Зрителям представят документальные фильмы Анны Синицкой «Ржевский выступ» (26 мин., 2018) и «Как я снимала кино о своей бабушке» (17 мин., 2015). Фильм «Ржевский выступ» создан совместно с тверским поисковым отрядом «Поколение». Это история ребят-поисковиков, которые работают в полях и лесах под Ржевом, где до сих пор на поверхности в корнях этих лесов лежат тысячи наших героев, когда-то пропавших без вести.

Короткометражка «Как я снимала кино о своей бабушке» посвящена бабушке режиссёра Марии Синицкой, которая рассказывает внучке о своей жизни и о войне.

Начало акции — в 20.00.