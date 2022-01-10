Орловчан принимают на оплачиваемые общественные работы

Перед новым годом было принято постановление правительства Орловской области об утверждении перечня видов и объёма оплачиваемых общественных работ в регионе на 2022 год.

Как сообщает служба занятости, поучаствовать в общественных работах в 2022 году смогут 450 человек. Утверждены 149 видов работ по благоустройству территорий и строительных объектов, сельхозработы и др.

Уже после январских выходных ряд работодателей, подписавших договоры с центрами занятости Орла, готовы принимать на общественные работы. Это call-центр «Комфортел», компания «Рубин», завод «Протон-Импульс».

Заработную плату работникам, как и раньше, выплачивают работодатели. В отношении граждан, занятых на общественных работах, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.

У безработных, согласно закону о занятости в РФ, сохраняется право на получение пособия по безработице в том размере, в котором оно было начислено при признании гражданина безработным, и на материальную поддержку от службы занятости в размере 3000 рублей.

В течение двух последних лет в оплачиваемых общественных работах принимают участие более 1000 человек. В их числе граждане, не имеющие квалификации, ранее не работавшие, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва и другие категории граждан, испытывающих затруднения с поиском работы.