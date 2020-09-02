Орловчан призвали не верить жуликам

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

В редакцию «Орловской среды» поступило открытое письмо жителей избирательного округа №13, от имени которых неизвестные лица распространили листовки с незаконной агитацией. Граждане возмущены применением «черных» предвыборных технологий и призывают орловчан «не верить жуликам».

Открытое письмо жителей избирательного округа № 13

Недавно в наши руки попали незаконные агитационные материалы, напечатанные неизвестными людьми, которые за одну ночь разбросали их по почтовым ящикам округа № 19. Они подписаны якобы старшими по домам и домовыми активистами нашего округа, но мы не знаем этих людей! Скорее всего, их и вовсе не существует. В этих листовках поливают грязью нашего депутата Сергея Елесина. Просим обратить на этот факт внимание прокурора Орловской области Малкина В. А., а также все правоохранительные органы. Поймайте, пожалуйста, тех, кто напечатал и распространил эту лживую бумагу!

В настоящее время подано заявление о преступлении в отделение полиции № 2. Хочется верить, что стражам порядка удастся быстро установить, кто это сделал. Выборы приближаются, и почему-то кажется, что последует продолжение, и жители нашего города продолжат получать всякие «подмётные письма», в которых не будет ничего, кроме лжи и грязи.

Мы просим жителей округа № 19 и всех орловчан не верить жуликам!

Получив такое письмо от жителей города, мы попросили комментарий у кандидата по округу № 19 Сергея Елесина. Он ответил обращением к избирателям, которое мы и публикуем.

Обращение Сергея Елесина к избирателям

Уважаемые жители округа № 19!

Вот уже два месяца я ежедневно знакомлюсь с вами лично, а наша команда – команда Рыбакова – получила исчерпывающую информацию о проблемах на нашем округе. Я благодарен всем, кто оставил мне наказ избирателя, как устно, при нашей личной встрече, так и письменно, через команду сторонников. По каждому будут приняты необходимые меры.

Наша команда умеет отстаивать права граждан во взаимодействии со всеми ответственными организациями: администрацией города, региональным оператором по обращению с ТКО УК «Зелёная роща», управляющими организациями. Качество работы управляющих компаний вызывает самое большое количество нареканий со стороны жителей. Это подтверждает количество обращений, поступивших к нам. В своей работе депутата я всегда участвовал в собраниях собственников домов, направил сотни писем в Жилищную инспекцию, прокуратуру и другие инстанции, чтобы добиться правды и обеспечить решение вопросов каждого обратившегося ко мне жителя.

Команда Рыбакова на протяжении многих лет активно занималась благоустройством территорий округа, созданием доступной и комфортной городской среды. 90% средств, выделенных на наказы избирателей, были израсходованы на детские площадки, лавочки, заборы и доступную городскую среду. Огромный ресурс выделялся из личных средств нашей команды.

Очень важно, чтобы были выбраны старшие по домам и уличкомы, это позволяет жителям контролировать работу УК и не дает нерадивым организациям возможности скрывать от жителей реальную картину в сфере содержания и текущего ремонта жилья.

В 2017 году на сессии горсовета мне вместе с активистами удалось убедить депутатов отказаться от решения о повышении на 35% тарифов на содержание и ремонт жилья. Тогда и появилась известная аудиозапись с голосом, похожим на голос орловского лидера партии власти, который требовал от «своих» депутатов перестать «играть в политику», а просто поднимать руки «за».

Поэтому я не удивляюсь, что у меня – Сергея Елесина, независимого депутата-самовыдвиженца, вдруг появился «двойник» с такой же фамилией, но другим именем. Есть много способов ввести людей в заблуждение. Я не удивляюсь, когда меня поливают грязью и по ночам раскидывают по ящикам незаконные агитматериалы. Всё это делается для того, чтобы в горсовете сидели только марионетки партии власти.

Мне не в чем оправдываться: я работал, я отчитывался перед людьми, которые выбрали меня, защищал их интересы на заседаниях горсовета.

Можно ожидать и других незаконных действий от технологов партии власти. Не верьте, если вам будут звонить и говорить какие-то безумные вещи от моего имени, не верьте, если видите какую-то сомнительную агитацию. Я всем гражданам раздал свои визитки, звоните мне в таких случаях по указанному номеру телефона, всегда отвечу. Я написал заявление о преступлении в полицию. Такие действия являются нарушением закона, и теперь правоохранительные органы будут разбираться с этим.

Считаю, что люди, которых принуждают голосовать досрочно, должны понимать, что злоумышленники могут украсть их голоса. Я рассказывал вам уже об этом в своих газетах, лишь подчеркиваю – приходите голосовать только 13 сентября. Наши наблюдатели будут контролировать процесс голосования и подсчёта голосов, чтобы итоги выборов были честными.

Искренне ваш, Сергей ЕЛЕСИН

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Елесина Сергея Владимировича.