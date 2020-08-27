Орловчан призывают заняться северной ходьбой

В Орловской области началась реализация проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», сообщает официальный Портал Орловской области.

Основная цель проекта – приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям северной ходьбой. Уже в сентябре текущего года будут проведены онлайн-курсы по данной дисциплине, практические занятия с инструкторами и соревнования по северной ходьбе среди трудовых коллективов.

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» разработан Добровольным физкультурным союзом при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Сегодня, 27 августа, в 16.30 на территории училища олимпийского резерва в Орле палки для северной ходьбы вручат 40 участникам четырех команд от Орловской области.

Северная ходьба – это идеальный способ возобновить физическую активность. Эта спортивная дисциплина практически не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с разными уровнями физической подготовки.

Отборочные этапы соревнований трудовых коллективов пройдут более чем в 40 регионах страны в сентябре 2020 года. Основными участниками проекта станут сотрудники предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, государственных корпораций и организаций. Планируется, что в проекте примут участие более 1700 человек.