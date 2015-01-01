Орловчан проконсультируют по вопросам интернет-торговли

В преддверии Всемирного дня прав потребителей региональным управлением Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» с 6 по 20 февраля 2017 года организована горячая линия для граждан по вопросам интернет-торговли.

Речь пойдет о правилах и особенностях приобретения товаров дистанционным способом, граждан проконсультируют по вопросам возврата товара, приобретенного в интернет-магазине.

При необходимости специалистами будет оказана практическая помощь.

Номера телефонов «горячей линии»: управления Роспотребнадзора по Орловской области —  8 (4862) 41 52 52 (понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45);

Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» — 8 (4862) 75 02 76.

 

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Опубликовано 06 Фев 2017 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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