Орловчан просят воздержаться от походов в торговые центры, рестораны и другие общественные места

Вчера губернатор Орловской области отметил, что в регионе зафиксирован антирекорд – 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Статистика заболеваемости продолжает расти. В связи с этим он просит граждан воздержаться от походов в торговые центры, рестораны и другие общественные места.

Глава региона отметил, что нагрузка на врачей увеличилась в семь раз, новый штамм сместил нагрузку на поликлиническое звено.

Андрей Клычков вновь попросил орловцев самостоятельно прийти в поликлинику при легком течении ОРВИ: «В каждой поликлинике работают специальные боксы, где вам окажут необходимую помощь, сделают тест, назначат лечение. В ближайшее время региону будут выделены дополнительные средства на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных. Дал поручение департаменту здравоохранения как можно быстрей закупить и доставить препараты в наши медучреждения».