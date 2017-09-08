Орловчанам напоминают о сроках уплаты имущественных налогов

1 декабря 2017 г. истекает срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Исполнить свои обязательства перед бюджетом должны собственники жилых домов, квартир, земельных участков, транспортных средств.

В настоящий момент в Орловской области насчитывается около 200 тысяч плательщиков транспортного налога, более 250 тысяч плательщиков земельного налога и свыше 470 тысяч плательщиков налога на имущество физических лиц.

Согласно действующему налоговому законодательству, не позднее чем за 30 рабочих дней до срока уплаты налогов собственникам имущества заказными письмами по адресу места проживания (регистрации) направляются налоговые уведомления. В этом году письма придут из Санкт-Петербурга: здесь осуществляется централизованная печать налоговых документов.

При этом выделяется несколько категорий налогоплательщиков, которые не получат заказные письма с налоговыми уведомлениями:

— обладатели налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобожденные от уплаты налога;

— налогоплательщики, общая сумма налоговых обязательств которых составляет менее 100 рублей;

— пользователи «Личного кабинета» на сайте ФНС России, которым уведомления придут в электронном виде, если они заранее не сообщили о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

Тем гражданам, которые не входят в этот перечень, но все же не получили налоговые уведомления в установленный законом срок, налоговики рекомендуют обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости лично, либо с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно до 1 декабря. Рассчитаться с бюджетом следует по платежному документу, приложенному к налоговому уведомлению, или воспользовавшись сервисами на сайте www.nalog.ru.

УФНС России по Орловской области напоминает, что несвоевременная уплата налогов влечет за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы.

Пресс-служба УФНС России по Орловской области

 

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Опубликовано 25 Сен 2017 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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