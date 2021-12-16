16 декабря 2021



Орловчанам напомнили о правилах безопасности в период ледостава

Сотрудники отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности Орла совместно с ГУ МЧС по Орловской области, Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) напоминают гражданам о правилах поведения в период ледостава.

Так, в рамках большой профилактической акции «Безопасный лёд» несколько раз в неделю организуется патрулирование прибрежных зон. Горожанам вручаются памятки и проводится соответствующий инструктаж.

Активно ведётся разъяснительная работа среди школьников.

Администрация г. Орла напоминает гражданам о правилах поведения в период ледостава

  • Если вы хотите сохранить себе жизнь, не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%!
  • Помните, что лёд непрочен в устьях рек и протоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в местах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Нельзя идти под мостами, вблизи сливных труб.

Если выход на лёд опасен, но без этого не обойтись

  • Главное – старайтесь не попадать в ситуации, когда переход по льду неминуем. Но если всё-таки безопасной переправы поблизости нет, внимательно оценивайте обстановку.
  • Придерживайтесь проторенных троп. Выбирайте чистый, прозрачный лёд – мутный лёд таит опасность!
  • Если переход совершаете с ребёнком, не отпускайте его от себя, держите за руку. Не позволяйте ему бежать и прыгать.
  • На зимней рыбалке не рекомендуется собираться большими группами, просверливать много лунок в одном месте. Каждому рыболову необходимо иметь с собой прочный шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом – петля.
  • Следуйте друг за другом на расстоянии 5-6 метров и будьте готовы оказать немедленную помощь идущему впереди.

Как помочь себе и другу

  • Если вы провалились под лёд, действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике. Широко расставьте руки – главная задача удержаться на поверхности льда. Постарайтесь без резких движений подтянуться и выползти на твёрдый лёд. А затем, лёжа на спине или груди, двигайтесь в сторону, откуда пришли, одновременно призывая на помощь. Не вставайте на ноги, пока не почувствуете себя в безопасности.
  • Если подо льдом оказался кто-то другой, не подходите к нему близко – приблизьтесь ползком. Используйте подручные средства, чтобы подать их утонувшему и вытащить его на поверхность: доски, лестницы, шесты, верёвки, багры, на крайний случай – одежду. Если очевидцев произошедшего несколько, связывайтесь в цепочку из двух-трёх человек. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения и переодеться.
  • Если вы видите, что чей-то ребенок находится близко у воды или пытается выйти на лёд, не оставайтесь равнодушным – остановите его, сделайте ему замечание. Не бойтесь окрикнуть и неосмотрительного взрослого человека.

Если произошла беда, незамедлительно обращайтесь в экстренные службы: Службу спасения – 01, 101, 112; в управление по безопасности администрации Орла — 25-52-10 (доб. 1602); к оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Орла — 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.

 

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Опубликовано 16 Дек 2021 в 14:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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