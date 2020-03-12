Орловчанам напомнили о сроках «дачной амнистии»

Росреестр по Орловской области напоминает орловцам, что «дачная амнистия» действует до 1 марта 2021 года. То есть, чтобы узаконить дом на дачном участке, остался всего один год и лучше не откладывать регистрацию неоформленной недвижимости «на потом», а поторопиться и позаботиться об оформлении прав на жилые и садовые дома заранее.

Стоит отметить, что до 1 марта 2021 года отсутствует обязательность уведомительного порядка о начале и окончании строительства жилых или садовых домов на участках, предназначенных для ведения садоводства, однако документы получить необходимо.

После того как садовый домик или жилой дом будет построен, подавать документы на кадастровый учет и регистрацию права на него можно при наличии подготовленного кадастровым инженером технического плана, и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен возведенный дом, если право собственности заявителя на участок не зарегистрировано в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН).

С начала действия «дачной амнистии» и по сегодняшний день ею уже воспользовались 29 815 жителей нашего региона, информирует пресс-служба Росреестра по Орловской области.