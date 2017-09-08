Орловчанам направили более 40 тыс. налоговых уведомлений

Продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2016 год, срок уплаты которых не позднее 1 декабря 2017 года. В городе Орле в отделения почтовой связи направлено более 40 тыс. 800 налоговых уведомлений.

Массовую распечатку и рассылку налоговых уведомлений в 2017 году осуществляет филиал Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Федеральной Налоговой Службы России, расположенный в городе Санкт-Петербург.

Налоговое уведомление может быть передано налогоплательщику лично или направлено по почте заказным письмом.

Если у налогоплательщика имеется доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,  налоговое уведомление придет только в электронной форме, по почте такие документы направляться не будут. За исключением, если налогоплательщик направил из своего личного кабинета уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В случае неполучения налогового уведомления, налогоплательщику следует обратиться в налоговую инспекцию по месту учета принадлежащего ему имущества лично, либо через интернет-сервисы сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напоминает ИФНС России по г. Орлу.

 

В Орловской области завершается монтаж видеокамер на избирательных участках
Среднемесячная зарплата в Орловской области составила 16 200 рублей
Налогоплательщики г.Орла задекларировали свои доходы на Дне открытых дверей
Опубликовано 11 Окт 2017 в 13:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"