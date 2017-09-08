Орловчанам направили более 40 тыс. налоговых уведомлений

Продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2016 год, срок уплаты которых не позднее 1 декабря 2017 года. В городе Орле в отделения почтовой связи направлено более 40 тыс. 800 налоговых уведомлений.

Массовую распечатку и рассылку налоговых уведомлений в 2017 году осуществляет филиал Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Федеральной Налоговой Службы России, расположенный в городе Санкт-Петербург.

Налоговое уведомление может быть передано налогоплательщику лично или направлено по почте заказным письмом.

Если у налогоплательщика имеется доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление придет только в электронной форме, по почте такие документы направляться не будут. За исключением, если налогоплательщик направил из своего личного кабинета уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В случае неполучения налогового уведомления, налогоплательщику следует обратиться в налоговую инспекцию по месту учета принадлежащего ему имущества лично, либо через интернет-сервисы сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напоминает ИФНС России по г. Орлу.