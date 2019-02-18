Орловчанам объяснили, как действовать в период паводка

Жителям города, проживающим в зоне возможного затопления (перечень улиц), необходимо готовиться к весеннему паводку, прогнозируя затопление домовладений, погребов, колодцев, домашнего имущества, проинформировала администрация города Орла.

Необходимо заранее поднять на безопасную высоту имущество, которое может пострадать от затопления. Также необходимо принимать меры по страхованию домов, домашних построек, домашнего имущества.

Если в доме проживает нетранспортабельный больной, рекомендуется заблаговременно провести его эвакуацию в пункт временного размещения.

В период паводка не стоит забывать о безопасности на водоёмах: не выходить на лёд. Взрослым необходимо следить за детьми и не отпускать одних на водные объекты, так как лед становится хрупким и рыхлым.

Большая опасность подстерегает в период паводка и любителей подледной ловли рыбы: часто и рыбаки, и их транспортные средства проваливаются под лед. В период паводка и ледостава рыбакам стоит воздержаться от ловли рыбы, чтобы не создавать угрозу собственной жизни.

При угрозе затопления необходимо документы и ценности уложить в непромокаемые пакеты, создать 2-3-дневный запас продуктов питания и питьевой воды (консервы, хлеб, бутилированная питьевая вода). По возможности переместить имущество из подвальных помещений и цокольных этажей.

При эвакуации из дома необходимо взять с собой паспорт и другие документы, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное бельё и туалетные принадлежности, продукты питания на 3 суток.

Перед тем, как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество, газ и воду, потушить горящие печи отопления, перенести на верхние этажи ценные предметы и вещи, плотно закрыть окна и двери, вентиляционные и другие отверстия.

Необходимо обозначить своё местонахождение. В светлое время суток вывесить на высоком месте белое или цветное полотенце, в ночное время – подавать световые сигналы. До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, других возвышенных местах. В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока не спадёт вода.

Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из брёвен и других подручных материалов. Во время паводка не следует продолжать движение в автомобиле, на мотоцикле: бушующий поток способен их опрокинуть.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и не употреблять воду из водопровода без соответствующей санитарной проверки. Имеющие колодцы с питьевой водой осушить путём выкачивания из них загрязнённой воды.

Перед входом в жилище после паводка необходимо соблюдать меры предосторожности. Предварительно открываются двери и окна для проветривания. Запрещается пользоваться открытым огнём (возможна взрывоопасная концентрация газа), включать освещение и другие электропотребители до проверки исправности газовых и электрических сетей.

По вопросам оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, и нарушения условий жизнедеятельности обращаться по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93 (МКУ «ЕДДС города Орла), 01 или 101 (Единая служба спасения), 112 (сотовый оператор).