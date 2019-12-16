Орловчанам объяснили, как правильно выбрать новогоднюю ёлку

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует гражданам приобретать срубленные хвойные деревья только на официальных ёлочных базарах, поскольку реализация в этом случае будет легальной, а реализуемый товар — подлежащим контролю.

На реализацию ёлок распространяются положения Закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров.

В частности, в торговой точке должна быть размещена вывеска с информацией о предприятии (индивидуальном предпринимателе) и о режиме работы торговой точки.

Также продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло.

Кроме того, у продавца в наличии должна быть товарно-транспортная накладная, подтверждающая легальность приобретения товара, а также фитосанитарные документы, гарантирующие, что вместе с деревом не были завезены вредные насекомые.

При выборе живой ели необходимо обратить внимание на ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и иметь душистый запах. У старого или обмороженного дерева веточки обламываются с сухим треском. Ствол, как и ветки, должен быть покрыт иголками. Также следует осмотреть срез ствола на наличие плесени, грибков.

Высота срубленной ели измеряется по длине ствола — от места сруба до верха ствола, при этом высота макушки в расчет не берется. Учтите это, когда будете прицениваться при покупке.

Чтобы ёлка простояла подольше, нужно соблюдать некоторые правила.

1) Не вносите дерево с мороза сразу в теплое помещение — от перепада температур может пострадать хвоя. «Промежуточным» пунктом может стать, например, балкон.

2) Нежелательно ставить ёлку вблизи батареи — там она быстрее засохнет.

3) Перед тем как поставить ёлку в емкость с водой, очистите низ ствола от коры на 10–15 см). В ведро с водой добавьте ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты.

Утилизировать ёлки необходимо на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов, которые имеются практически во всех дворах многоквартирных домов.

При выборе искусственной ели уделяйте внимание огнестойкости материала. Качественные искусственные ели всегда изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия. Обратите внимание на запах — искусственная елка не должна пахнуть!

При выборе елки нужно обращать внимание на дату изготовления, правила и условия использования и хранения, материал, из которого сделан товар, данные производителя и предприятия, принимающего претензии. Вся информация — на русском языке — должна быть нанесена на этикетку.

Елка должна быть в упаковке. На ней должна быть информация об изготовителе и сведения об основных потребительских свойствах товара.

Покупать искусственное дерево лучше в официальных торговых точках, крупных супермаркетах и магазинах. При покупке можно потребовать сопроводительные документы, сертификат и декларацию соответствия, подтверждающие качество и безопасность товара.

Выбирая ёлку в интернет-магазине, нужно помнить, что при доставке товара нужно осмотреть, пощупать, удостовериться в его полной комплектации. От товара можно отказаться, если он не понравился.

Качественную искусственную елку можно поменять в течение 14 дней. Для этого нужно сохранить её товарный вид, этикетку, чек. Отсутствие у потребителя товарного или кассового чека либо иного подтверждающего оплату документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.