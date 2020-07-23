23 июля 2020



Орловчанам предлагают добровольно демонтировать незаконные гаражи

Территориальное управление по Железнодорожному району города Орла предлагает собственникам гаражей, самовольно разместивших сооружения на ул. Рельсовой в районе дома №16, добровольно демонтировать их до 1 августа 2020 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии полицейских. Имущество будет описано и передано на хранение МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.

Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», информирует пресс-служба администрации города Орла.

 

В ДТП в Орловской области пострадал ребенок
На поддержку аграриев в Орловской области в этом году будет израсходовано более двух млрд руб.
В Орел привезли персики, зараженные гусеницей плодожорки
Опубликовано 23 Июл 2020 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"