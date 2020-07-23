Орловчанам предлагают добровольно демонтировать незаконные гаражи

Территориальное управление по Железнодорожному району города Орла предлагает собственникам гаражей, самовольно разместивших сооружения на ул. Рельсовой в районе дома №16, добровольно демонтировать их до 1 августа 2020 года.

В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии полицейских. Имущество будет описано и передано на хранение МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» до востребования в течение 30 дней.

Порядок регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», информирует пресс-служба администрации города Орла.