Орловчанам предлагают написать «Литературный диктант» (12+)

30 апреля в городе Орле, как и во многих городах России, пройдет «Литературный диктант». Организатор – Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Принять участие в этом мероприятии на площадке Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина могут все желающие. Написание диктанта назначено на 12:00.

Диктант включает в себя 25 заданий в виде вопросов, из них 24 — в тестовом формате, и одно творческое задание. Два вопроса будут посвящены орловским литераторам. На ответы отводится один час.

Вопросы составлены профессионалами в области языкознания, литературоведами и писателями.

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарных норм и правил.