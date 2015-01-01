Орловчанам предлагают оценить работу налоговиков

ИФНС России по г. Орлу напоминает, что на Интернет-сайте ФНС России функционирует Интернет — сервис «Анкетирование», позволяющий оценить работу налоговых органов в режиме реального времени.

Чтобы воспользоваться онлайн- сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ФНС России – www.nalog.ru, выбрать раздел «Электронные услуги» → «Анкетирование», далее выбрать субъект Российской Федерации, инспекцию ФНС России и ответить на ряд вопросов.

Анкета позволяет оценить режим работы инспекции, комфортность места оказания услуги, время ожидания, сроки предоставления услуги. Также налогоплательщик может оставить отзыв о работе выбранной им инспекции.

Результаты опроса, проведенного посредством Интернет-сервиса «Анкетирование», позволят определить те направления работы, которые необходимо совершенствовать, чтобы сделать посещение налоговой инспекции быстрым и максимально комфортным, информирует ИФНС России по г. Орлу.