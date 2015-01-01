Орловчанам предлагают оценить работу налоговиков

ИФНС России по г. Орлу напоминает, что на Интернет-сайте ФНС России функционирует Интернет — сервис «Анкетирование», позволяющий оценить работу налоговых органов в режиме реального времени.

Чтобы воспользоваться онлайн- сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ФНС России – www.nalog.ru, выбрать раздел «Электронные услуги» → «Анкетирование», далее выбрать субъект Российской Федерации, инспекцию ФНС России и ответить на ряд вопросов.

Анкета позволяет оценить режим работы инспекции, комфортность места оказания услуги, время ожидания, сроки предоставления услуги. Также налогоплательщик может оставить отзыв о работе выбранной им инспекции.

Результаты опроса, проведенного посредством Интернет-сервиса «Анкетирование», позволят определить те направления работы, которые необходимо совершенствовать, чтобы сделать посещение налоговой инспекции быстрым и максимально комфортным, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 17 Апр 2017 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 0

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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