Орловчанам предлагают поделиться семейными письмами и фотографиями времен войны

Орловский краеведческий музей предлагает жителям города Орла принять участие в акции «Великая Отечественная война в фотографиях, письмах и воспоминаниях моей семьи», итогом которой станет выставочный проект (12+).

К рассмотрению принимаются рукописи, письма, документы, фотографии, материалы семейных архивов и воспоминания. Музей принимает только цифровые копии материалов с краткой аннотацией и биографией родственника. Материалы для выставки принимаются по адресу г. Орел, ул. Гостиная, д. 2, научно-просветительный отдел Орловского краеведческого музея, на сайте музея в сети Интернет по адресу http://okmuseum.ru/akcia75 или на электронную почту okmpobeda75@yandex.ru.