Орловчанам предлагают поучаствовать во всероссийском фотоконкурсе

Чтобы стать участником всероссийского фотоконкурса «Деревья — памятники живой природы», необходимо сфотографировать дерево, имеющее статус памятника живой природы.

Список таких деревьев — на сайте www.rosderevo.ru. Фотографии загружаются на тот же ресурс. информирует пресс-служба администрации Орла.

Авторов лучших работ ждут денежные премии (100 тыс рублей за первое место, 50 тыс рублей за второе и 20 тыс рублей за третье), участие в фотовыставке в Москве и издание снимков в подарочном фотоальбоме с указанием автора. Каждый автор, работа которого попадет в этот альбом, получит копию бесплатно.

Фотоконкурс продлится до 1 августа.