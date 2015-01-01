Орловчанам предлагают поучаствовать во всероссийском фотоконкурсе

Чтобы стать участником всероссийского фотоконкурса «Деревья — памятники живой природы», необходимо сфотографировать дерево, имеющее статус памятника живой природы.

Список таких деревьев — на сайте www.rosderevo.ru. Фотографии загружаются на тот же ресурс. информирует пресс-служба администрации Орла.

Авторов лучших работ ждут денежные премии (100 тыс рублей за первое место, 50 тыс рублей за второе и 20 тыс рублей за третье), участие в фотовыставке в Москве и издание снимков в подарочном фотоальбоме с указанием автора. Каждый автор, работа которого попадет в этот альбом, получит копию бесплатно.

Фотоконкурс продлится до 1 августа.

 

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Опубликовано 14 Июн 2018 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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