6 сентября 2018



Орловчанам предлагают придумать название скверу возле больницы им. Семашко

Городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства объявляет о сборе предложений по наименованию сквера напротив бывшего магазина «1000 и 1 мелочь» на ул. Матвеева.

Свои варианты названия можно направить на почту pressa@orel-adm.ru (в теме письма указать «Наименование сквера») до 30 сентября 2018 года включительно.

Все предложения будут рассмотрены на заседании комиссии, окончательное решение примут депутаты городского Совета, сообщает администрация Орла.

 

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Опубликовано 06 Сен 2018 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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