Орловчанам предлагают придумать название скверу возле больницы им. Семашко

Городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства объявляет о сборе предложений по наименованию сквера напротив бывшего магазина «1000 и 1 мелочь» на ул. Матвеева.

Свои варианты названия можно направить на почту pressa@orel-adm.ru (в теме письма указать «Наименование сквера») до 30 сентября 2018 года включительно.

Все предложения будут рассмотрены на заседании комиссии, окончательное решение примут депутаты городского Совета, сообщает администрация Орла.