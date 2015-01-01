Орловчанам предлагают проголосовать за то, чтобы мелодия Дербенко звучала у Вечного огня

Городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства  предлагает горожанам высказать свое мнение по вопросу «Поддерживаете ли вы инициативу «озвучивания» Вечного огня в сквере Танкистов мелодией орловского композитора Е.П.Дербенко?»

Специалисты УКХ г. Орла составили смету (потребуется 240 тысяч рублей) и проект размещения звукового оборудования. Глава администрации Андрей Усиков заверил, что на реализацию этой идеи не будут расходоваться средства городского бюджета — будет найден спонсор. Планируется, что заработает звуковое оформление уже в мае.

Однако открытым остается вопрос, как часто должна звучать музыка.

Для принятия конструктивного решения администрация города Орла проводит мониторинг мнений и просит жителей принять участие в опросе.

 

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Опубликовано 16 Фев 2017 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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