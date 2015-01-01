Орловчанам предлагают проголосовать за то, чтобы мелодия Дербенко звучала у Вечного огня

Городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства предлагает горожанам высказать свое мнение по вопросу «Поддерживаете ли вы инициативу «озвучивания» Вечного огня в сквере Танкистов мелодией орловского композитора Е.П.Дербенко?»

Специалисты УКХ г. Орла составили смету (потребуется 240 тысяч рублей) и проект размещения звукового оборудования. Глава администрации Андрей Усиков заверил, что на реализацию этой идеи не будут расходоваться средства городского бюджета — будет найден спонсор. Планируется, что заработает звуковое оформление уже в мае.

Однако открытым остается вопрос, как часто должна звучать музыка.

Для принятия конструктивного решения администрация города Орла проводит мониторинг мнений и просит жителей принять участие в опросе.