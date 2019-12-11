Орловчанам предлагают проверить себя на знание Конституции РФ (12+)

Орловчане приглашаются к участию в IV Всероссийском тестировании на знание Конституции РФ, информирует пресс-служба губернатора.

Акция запланирована на 12 декабря, она проводится общественным движением «Гражданин» и является ежегодной.

Акция проводится в форме добровольного электронного тестирования для лиц старше 12 лет. Тест позволит оценить уровень правовой культуры и грамотности респондентов, в частности, их знаний о конституционном строе, правах и обязанностях граждан, а также привлечь внимание к формированию гражданской позиции и готовности выполнения гражданского долга.

К ежегодной акции присоединяются аккредитованные площадки в русскоязычных общинах за пределами Российской Федерации. Традиционно акция проходит в электронном виде с использованием любых устройств с доступом в интернет, в библиотеках, школах, институтах, колледжах, патриотических клубах и в общественных объединениях.

Тестирование начнется в 14.00 на базе Орловского Регионального центра оценки качества образования по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д 24.

Подробная информация размещена на официальном сайте акции движения.