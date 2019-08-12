Орловчанам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства

С 12 августа на официальном сайте администрации города Орла стартует опрос по выбору общественных территорий, которые предлагается благоустроить в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в первоочередном порядке.

Для выбора горожанам предлагается 42 общественные территории.

Итоги голосования рассмотрит общественная комиссия по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы.

С учетом мнения горожан будет сформирован список общественных территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование для определения окончательного перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке. Рейтинговое голосование состоится в декабре 2019 года. Принять участие в нем смогут орловцы, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории города Орла.

Голосование на официальном сайте администрации города Орла завершится 17 ноября, информирует пресс-служба администрации г. Орла.