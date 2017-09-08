Орловчанам предлагают выбрать территории для благоустройства

На официальном сайте администрации города Орла проходит опрос по теме: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2018 году».

На выбор жителей предлагается 37 мест в Орле. Ознакомиться с их перечнем можно в разделе «Опрос по выбору общественных территорий».

Свои предложения по отбору объектов для благоустройства жители могут предоставлять до 9 февраля через Интернет-приемную на сайте или через редакцию «Орловской городской газеты». По итогам голосования и обращений жителей будет сформирован окончательный список.

Финальное голосование по отбору территорий пройдет на избирательных участках Орла 18 марта, в день выборов Президента России, информирует администрация Орла.