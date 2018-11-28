28 ноября 2018



Орловчанам предложили поддержать акцию «100 тысяч новых ёлок стране»

В преддверии Нового года стартует акция “100 тысяч новых елок стране”, информирует руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Организаторы проекта предлагают жителям Орловской области частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику. Для этого на сайте проекта PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, сделать пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.

Сертификат от проекта “ПосадиЛес” будет оригинальным новогодним подарком для близких. Вместо открытки в него можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес своим родным, друзьям или коллегам. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

За три года реализации проекта “ПосадиЛес” было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек. Молодые деревья высаживаются волонтерами на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые осуществляют последующий уход за деревьями.

Движение ЭКА, основавшее проект “ПосадиЛес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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