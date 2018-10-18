Орловчанам рассказали, куда девать ботву

По информации пресс-службы администрации Орла, на рабочем совещании главы администрации Александра Муромского 16 октября рассматривался вопрос санитарного содержания улично-дорожной сети и вывоза мусора из частного сектора.

В качестве примера была приведена площадка по ул. Пушкина, где жители систематически складировали сельскохозяйственные отходы (ботву) и строительный мусор рядом с контейнерами. При этом, пояснил глава администрации Орла, уборка таких видов отходов не прописана в контрактах на вывоз мусора.

Муромский поручил своим заместителям усилить работу с председателями уличных комитетов и разъяснить жителям частного сектора, что для вывоза такого вида отходов нужно нанимать машину и за свои средства вывозить мусор на полигон.