18 октября 2018



Орловчанам рассказали, куда девать ботву

По информации пресс-службы администрации Орла, на рабочем совещании главы администрации Александра Муромского 16 октября рассматривался вопрос санитарного содержания улично-дорожной сети и вывоза мусора из частного сектора.

В качестве примера была приведена площадка по ул. Пушкина, где жители систематически складировали сельскохозяйственные отходы (ботву) и строительный мусор рядом с контейнерами. При этом, пояснил глава администрации Орла, уборка таких видов отходов не прописана в контрактах на вывоз мусора.

Муромский поручил своим заместителям усилить работу с председателями уличных комитетов и разъяснить жителям частного сектора, что для вывоза такого вида отходов нужно нанимать машину и за свои средства вывозить мусор на полигон.

 

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Опубликовано 18 Окт 2018 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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