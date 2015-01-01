Орловчанам расскажут об эпидситуации за рубежом

С 25 июня по 9 июля 2018 региональное управление Роспотребнадзора и областной Центр гигиены и эпидемиологии организуют горячую линию для граждан по вопросам эпидемиологической ситуации в конкретных странах, а также прав потребителей при получении туристических услуг.

Номера телефонов управления: отдел защиты прав потребителей 8(4862) 42-26-59, 42-29-67; отдел эпидемиологического надзора: 8(4862) 42-91-82; 41-53-11. Общественная приемная: 8(4862) 42-36-23.

Номер телефона консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8(4862) 75-02-76.