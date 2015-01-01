Орловчанам расскажут об эпидситуации за рубежом

С 25 июня по 9 июля 2018 региональное управление Роспотребнадзора и областной Центр гигиены и эпидемиологии  организуют горячую линию для граждан по вопросам эпидемиологической ситуации в конкретных странах, а также прав потребителей при получении туристических услуг.

Номера телефонов управления: отдел защиты прав потребителей 8(4862) 42-26-59, 42-29-67; отдел эпидемиологического надзора: 8(4862) 42-91-82; 41-53-11. Общественная приемная: 8(4862) 42-36-23.

Номер телефона консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8(4862) 75-02-76.

 

В Орле возбуждено уголовное дело по факту смерти пятимесячного мальчика
В Орловской области выявлен восьмой очаг АЧС
Орловцев проверят на знание народов России
Опубликовано 25 Июн 2018 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"