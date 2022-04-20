Орловчанам рекомендуют передавать показания электросчётчиков до 25-го числа

Орловский энергосбыт напоминает своим клиентам о сроках и способах передачи показаний приборов учёта электроэнергии.

Передавать показания электросчётчиков рекомендуется до 25 числа каждого месяца, так как после этого периода начинаются расчёты и затем платёжные документы уходят в печать. При этом, если клиент передаёт показания одновременно с оплатой через приложения банков, банковские и почтовые отделения, желательно совершить эти процедуры не позднее 23 числа. После осуществления клиентом коммунальных операций банкам и почтовым отделениям нужно время на передачу информации в адрес гарантирующего поставщика. Если последние платёжные дни приходятся на конец недели, то эта информация может не успеть поступить и, соответственно, не будет использована при расчётах.

Передавать показания и оплачивать электроэнергию можно в разные дни: это две не зависящих друг от друга процедуры. Например, если у клиента была переплата в предыдущие периоды или он по каким-либо причинам не успевает оплатить ресурс до 25 числа, то не нужно откладывать передачу показаний. Сообщить их можно:

в личном кабинете физлиц my.interrao-orel.ru/auth;

с помощью сервиса передачи показаний www.interrao-orel.ru/company/counters-data/by-online;

в специальном приложении в группе Орловского энергосбыта в социальной сети ВКонтакте vk.com/app7462515_-56914522?ref=group_menu;

с помощью автоматизированной телефонной линии 8 (4862) 25-55-88, 13-55 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области оператора Ростелеком).