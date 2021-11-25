25 ноября 2021



Орловчанам с достаточным количеством антител присвоят региональные QR-коды

Об этом 24 ноября сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

«Принято важное решение – с 1 декабря 2021 года те, кто имеет высокий уровень антител, но не обращался во время болезни в медицинские учреждения и, соответственно, не делал ПЦР-тест, тоже смогут получить QR-код», — заявил глава региона.

Для этого нужно будет с 1 декабря обратиться в любое лечебное учреждение региона, которое делает тесты на определение антител к коронавирусу. Справки об антителах, выданные раньше этого срока, не подходят. После проведения исследования на антитела медработники внесут результаты в специальную информационную базу. Получить QR-код можно будет по электронной почте или в медучреждении, где был сдан анализ на антитела.

Губернатор обратил внимание на то, что QR-код будет действовать исключительно на территории нашего региона.

Завтра на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса будут обсуждать механизм получения QR-кода и порядок расчета достаточного уровня антител, которые будут закреплены законодательно и опубликованы на Портале Орловской области.

Орловские чиновники ссылаются на мнение директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, который считает, что для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 антител в международных единицах (BAU).

 

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Опубликовано 25 Ноя 2021 в 12:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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