10 февраля 2022



Орловчанам выдали свыше 2 тысяч «дистанционных» больничных

По информации регионального департамента образования, на сегодняшний день жителям Орловской области дистанционно выдали более двух тысяч листов временной нетрудоспособности.

Решение о посещении пациента на дому, проведении аудиоконсультаций (в том числе, при решении вопроса о продлении или закрытии листа нетрудоспособности) врачи принимают индивидуально, исходя из состояния пациента.

Тема электронных больничных листов приобрела особую актуальность в связи с серьезным увеличением нагрузки на поликлиническое звено из-за роста заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Напомним,  решение о дистанционной выдаче больничного при симптоматике респираторных заболеваний  и лабораторно подтвержденного COVID-19 без посещения врача было принято на региональном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 1 февраля.

 

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Опубликовано 10 Фев 2022 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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