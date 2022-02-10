Орловчанам выдали свыше 2 тысяч «дистанционных» больничных

По информации регионального департамента образования, на сегодняшний день жителям Орловской области дистанционно выдали более двух тысяч листов временной нетрудоспособности.

Решение о посещении пациента на дому, проведении аудиоконсультаций (в том числе, при решении вопроса о продлении или закрытии листа нетрудоспособности) врачи принимают индивидуально, исходя из состояния пациента.

Тема электронных больничных листов приобрела особую актуальность в связи с серьезным увеличением нагрузки на поликлиническое звено из-за роста заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Напомним, решение о дистанционной выдаче больничного при симптоматике респираторных заболеваний и лабораторно подтвержденного COVID-19 без посещения врача было принято на региональном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 1 февраля.