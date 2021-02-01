Орловчане должны отчитаться о своих доходах за 2020 год

Очередная декларационная кампания стартовала с первых чисел января и продлится до 30 апреля включительно. В этот период орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.

Например, если они продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею (от 4 до 15 тыс. рублей), сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

За нарушение сроков подачи декларации налогоплательщикам грозит штраф.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Представить декларацию о доходах необходимо в налоговую инспекцию по месту своего учета: лично, по почте или через «Личный кабинет налогоплательщика».

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2021 года. Теперь это можно сделать авансом с помощью единого налогового платежа, который перечисляется через «Личный кабинет» или Интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.