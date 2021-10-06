6 октября 2021



Орловчане крадут в магазинах еду, спиртное и бытовую химию

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, на днях сотрудники вневедомственной охраны пресекли хищения алкоголя, продуктов питания и бытовой химии в магазинах на Московском шоссе и улице Пушкина в Орле.
Силовики оперативно прибыли по указанным адресам и пресекли противоправные намерения трёх граждан.

В одном из супермаркетов в Северном районе Орла 31-летний орловец употребил алкогольные напитки прямо в торговом зале и сей факт отрицал.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали коллегам из регионального УМВД.

 

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Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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