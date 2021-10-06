Орловчане крадут в магазинах еду, спиртное и бытовую химию

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, на днях сотрудники вневедомственной охраны пресекли хищения алкоголя, продуктов питания и бытовой химии в магазинах на Московском шоссе и улице Пушкина в Орле.

Силовики оперативно прибыли по указанным адресам и пресекли противоправные намерения трёх граждан.

В одном из супермаркетов в Северном районе Орла 31-летний орловец употребил алкогольные напитки прямо в торговом зале и сей факт отрицал.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали коллегам из регионального УМВД.