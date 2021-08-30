Орловчане могут избавиться от электролома, не выходя из дома

Орловчане могут сдать отслужившую технику на переработку, бесплатно и не выходя из дома.

Некоммерческая организация «GECCON: Городские экоконтейнеры» проводит экологическую акцию, направленную на популяризацию раздельного сбора отходов, формирование культуры обращения с отходами и экологическое просвещение.

Жители могут оставить заявку на бесплатный вывоз сломанных холодильников, стиральных машин и прочей вышедшей из строя крупногабаритной бытовой техники.

Грузчики в присутствии хозяев вынесут электролом из квартиры. Нужно лишь оставить заявку. Сделать можно как по телефону 8 (495) 134 49 39 (в рабочее время; стоимость звонка в Москву согласно вашему тарифу) или по ссылке https://facebook.com/geccon.team1, указав город, имя, адрес, объём и вид техники. Например: Москва, Иван, ул. Кирова, 17, 1 холодильник.

Вся техника будет сдана на переработку лицензированным компаниям. При этом повторно используются пластиковые корпусы, чёрные и цветные металлы.

Сдача электроники на утилизацию уменьшает нагрузку на полигоны и позволяет сберечь ресурсы, которые иначе уже не вернулись бы в производственный оборот.