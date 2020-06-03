Орловчане могут платить за электричество через соцсеть ВКонтакте

Орловский энергосбыт запустил три полезных сервиса в своей официальной группе во ВКонтакте (https://vk.com/interrao_orel). С их помощью потребители-физические лица, не выходя из социальной сети, могут передать показания, оплатить электроэнергию и заказать обратный звонок специалиста.

При оплате электроэнергии через соцсеть не взимается комиссия. Дополнительная регистрация для проведения операции не требуется – достаточно указать номер лицевого счета, e-mail и сумму платежа. После совершения оплаты на указанную клиентом электронную почту приходит фискальный чек. Все транзакции защищены системой безопасности 3D Secure. К оплате принимаются карты платежных систем Мир, VISA и MasterCard.

Для передачи показаний с помощью сервиса в соцсети также не требуется дополнительная регистрация. Необходимо указать номер лицевого счета и текущие данные прибора учета. Тут же можно подписаться на рассылку с напоминанием о сроках передачи показаний. В соответствии с законодательством, к расчётам принимаются показания, переданные до 25 числа расчетного месяца включительно. Поэтому для начислений по данным приборам учета, а не замещающей информации гражданам необходимо сообщать о своем энергопотреблении в определенный период. Тем, кто подписался на соответствующее приложение в соцсети, Орловский энергосбыт присылает напоминание о приближении этого срока.

Также теперь через официальную группу Орловского энергосбыта можно заказать обратный звонок. Сервис позволяет заменить визит в клиентский офис, ведь консультации по телефону ведут специалисты, осуществляющие очный приём потребителей. Заказать услугу можно в любое время, однако сотрудники компании выполняют обратные звонки только в будние дни с 9:00 до 17:00.

По информации Орловского энергосбыта