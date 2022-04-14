Орловчане могут получить мини-гранты на огородничество

Орловчане могут принять участие в социальном проекте «Добрый огород». Как сообщает официальный портал Орловской области, проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, поддержку аграрного волонтерства и благотворительности.

Прием конкурсных заявок продлится до 22 апреля 2022 года.

Помощь в обеспечении эффективного использования приусадебных и садовых участков может быть оказана одиноким пожилым гражданам, многодетным семьям, семьям, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, всем оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.

По итогам конкурса предоставляется мини-грант, который можно направлять на

— приобретение или аренду сельскохозяйственного инвентаря;

— приобретение посадочного материала и удобрений;

— компенсацию транспортных расходов волонтеров;

— оплату консультационных услуг, работы экспертов;

— расходы на информационное сопровождение проекта в СМИ и сети Интернет.

Общий грантовый фонд – 500 тыс. рублей, максимальная сумма гранта – 25 тыс рублей.

Более подробная информация о проекте «Добрый огород» на сайте: https://dobro-ogorod.ru/.

Организаторами конкурса являются: Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, Научный центр социально-экономического развития малых городов и сельских поселений.

Мероприятие проводится при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации.